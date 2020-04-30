На Київщині викрили компанію, яка незаконно викидала відходи з лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили комерційну структуру, яка замість утилізації відходів з лікарень викидала їх на стихійні звалища. Серед відходів можуть бути засоби захисту, які використовувалися з хворими на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 викрито та припинено незаконний викид небезпечних медичних відходів з лікарень м. Києва. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 325 та ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість їх утилізації у спеціально відведених для цього місцях, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.
"Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів м. Києва, серед яких можуть бути й опорні лікарні, що приймають хворих на COVID-19.
Правоохоронцями задокументовано факти вивозу медвідходів на сміттєзвалища, а також викрито водія вантажного автомобіля, залученого посадовими особами підприємства, під час викиду медичних відходів на одному з таких полігонів у Київській області", - повідомили в Генпрокуратурі.
Зазначається, що в межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів, у ході яких вилучено документи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
"Викрито комерційну структуру прокурорами спільно з спецпідрозділом ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві. Наразі вживаються заходи, направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, одноразові захисні костюми і маски, які використовують київські лікарі, що працюють із людьми, в яких виявили COVID-19, утилізують, згідно з протоколом.