В Киевской области разоблачили компанию, которая незаконно выбрасывала отходы из больниц

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая вместо утилизации отходов из больниц выбрасывала их на стихийные свалки. Среди отходов могут быть средства защиты, которые использовались с больными коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.