В Киевской области разоблачили компанию, которая незаконно выбрасывала отходы из больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая вместо утилизации отходов из больниц выбрасывала их на стихийные свалки. Среди отходов могут быть средства защиты, которые использовались с больными коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 разоблачен и прекращен незаконный выброс опасных медицинских отходов из больниц Киева. Начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 325 и ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо их утилизации в специально отведенных для этого местах, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
"Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающих больных COVID-19.
Правоохранителями задокументированы факты вывоза медвидходив на свалки, а также разоблачены водителя грузового автомобиля, привлеченного должностными лицами предприятия, во время выброса медицинских отходов на одном из таких полигонов в Киевской области", - сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по этому факту, проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, средства связи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
"Раскрыто коммерческую структуру прокурорами совместно с спецподразделением ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и следственным отделом Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, одноразовые защитные костюмы и маски, которые используют киевские врачи, работающие с людьми, у которых обнаружили COVID-19, утилизируют, согласно протоколу.