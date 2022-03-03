Кличко повідомив про ситуацію з дітьми-сиротами в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Усі діти зі столичних дитячих будинків сімейного типу перебувають у безпеці. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
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"На сьогодні, майже усі діти зі столичних дитячих будинків сімейного типу перебувають у безпеці за містом", - написав Кличко у себе в Telegram-каналі.
Також частину дітей евакуювали за кордон.
"Два дні тому до Польщі евакуювали 50 вихованців з п'яти будинків сімейного типу. Разом з батьками-вихователями. Київ, за сприяння Центру "Спасемо Україну", також вивіз до Польщі 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків інтернатів. І вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт", - повідомив очільник столиці.
Кличко також повідомив, що всім соціально-незахищеним киянам виплачена допомога, що передбачена їм державою та містом.
Також у місті продовжує працювати гуманітарний штаб Києва. Усі контакти – на сайті міської влади.
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