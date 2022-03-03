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Прибирання сміття та розвезення продуктів здійснюються у столиці до комендантської години

Прибирання сміття та розвезення продуктів здійснюються у столиці до комендантської години

Київ • УНН

 • 208786 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Комунальні служби Києва працюють, виконуючи не лише свої безпосередні обов’язки, а й гуманітарну функцію. Про це йдеться у зверненні очільника столиці Віталія Кличка, повідомляє УНН.

Деталі

Ситуація в місті складна, але контрольована, повідомив Кличко. Міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.

"Хочу окремо подякувати столичним комунальникам. Які, окрім виконання професійних обов‘язків, також долучилися до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам і возять сьогодні зерно на "Київхліб", розвозять їжу, гуманітарну допомогу киянам. Доставляють їжаки, блоки, пісок для тероборони. Це – працівники міських ШЕУ, "Київміськсвітла", "Київпастрансу", Центру організації дорожнього руху та інших служб.

Хочу зазначити, що прибирати сміття в місті, розвозити продукти, служби можуть до комендантської години. Тобто – з 7:00 до 20:00", - повідомив мер.

Нагадаємо

2 березня ввечері ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

3 березня комунальні служби планують завершити роботи з її відновлення.

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