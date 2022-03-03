Уборка мусора и развоз продуктов осуществляются в столице до комендантского часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Коммунальные службы Киева работают, выполняя не только свои непосредственные обязанности, но и гуманитарную функцию. Об этом говорится в обращении главы столицы Виталия Кличко, сообщает УНН.

Детали

Ситуация в городе сложная, но контролируемая, сообщил Кличко. Городская власть продолжает обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

"Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков. Которые, кроме выполнения профессиональных обязанностей, также присоединились к помощи Гуманитарному штабу, волонтерам и возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для тероборони. Это - работники городских ДЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб.

Хочу отметить, что убирать мусор в городе, развозить продукты службы могут до комендантского часа. То есть - с 7:00 до 20:00", - сообщил мэр.

Напомним

2 марта вечером ударом ракеты оккупантов в районе Центрального железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу.

3 марта коммунальные службы планируют завершить работы по ее восстановлению.

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