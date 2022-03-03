Кличко сообщил о ситуации с детьми-сиротами в Киеве

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"На сегодня, почти все дети из столичных детских домов семейного типа находятся в безопасности за городом", - написал Кличко у себя в Telegram-канале.

Также часть детей эвакуировали за границу.

"Два дня назад в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа. Вместе с родителями-воспитателями. Киев, при содействии Центра "Спасем Украину", также вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов интернатов. И вчера в Германию отправили более 90 детей-сирот", - сообщил глава столицы.

Кличко также сообщил, что всем социально-незащищенным киевлянам выплачена помощь, предусмотренная им государством и городом.

Также в городе продолжает работать гуманитарный штаб Киева. Все контакты - на сайте городских властей.

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