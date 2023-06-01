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Кличко: патрульна поліція Києва буде контролювати роботу укриттів уночі

Кличко: патрульна поліція Києва буде контролювати роботу укриттів уночі

Київ • УНН

 • 596064 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відтепер патрульна поліція Києва буде допомагати контролювати роботу укриттів уночі. Про це очільник Києва повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі", - повідомив Кличко.

Доповнення

Мер Києва зазначив, що патрульні "обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені".

Вся інформація буде оперативно передана міським службам.

Нагадаємо

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