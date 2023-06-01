Кличко: патрульна поліція Києва буде контролювати роботу укриттів уночі

Цитата

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі", - повідомив Кличко.

Доповнення

Мер Києва зазначив, що патрульні "обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені".

Вся інформація буде оперативно передана міським службам.

Нагадаємо

Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ загинули троє людей, зокрема дитина, 12 отримали поранення.

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