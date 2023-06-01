Кличко: патрульная полиция Киева будет контролировать работу укрытий ночью

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"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью", - сообщил Кличко.

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Мэр Киева отметил, что патрульные "будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и проверять, открыты ли они".

Вся информация будет оперативно передана городским службам.

Напомним

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев погибли три человека, в том числе ребенок, 12 получили ранения.

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