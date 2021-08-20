Кличко не готовий відзвітувати про свою діяльність - експерт

“Сьогодні на засідання РНБО викликали мера Києва Віталія Кличко. Він вирішив не з’явитися, напевно, злякався відповідальності, бо не готовий відзвітувати про свою діяльність та підлеглих”, — зауважив він.

За його словами, до нього є багато запитань: корупційні факти, результати розслідувань, але розуміє, що за його правопорушення взялись системно, йому нічого відповісти. Попередив про свою відсутність, бо уникає сильних соперників.

Як і в боксі він вибирав домовленості зі слабкими суперниками, так само працював в політиці. Зараз зустрів сильнішого суперника, а “договорняків” більше не буде.

Центральна влада втомилася спостерігати за ситуацією з недобудованими станціями метро, “втомленою” інфраструктурою та іншими схемами.