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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 139853 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 121889 просмотра

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Кличко не готов отчитаться о своей деятельности - эксперт

Кличко не готов отчитаться о своей деятельности - эксперт

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Договорников не будет, Кличко избегает ответственности. Об этом написал эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

“Сегодня на заседании СНБО вызвали мэра Киева Виталия Кличко. Он решил не появиться, наверное, испугался ответственности, потому что не готов отчитаться о своей деятельности и подчиненных”, — отметил он.

По его словам, к нему есть много вопросов: коррупционные факты, результаты расследований, но понимает, что за его правонарушения взялись системно, ему ничего ответить. Предупредил о своем отсутствии, потому что избегает сильных соперников.

Как и в боксе он выбирал договоренности со слабыми соперниками, так же работал в политике. Сейчас встретил сильного соперника, а “договорняков” больше не будет.

Центральная власть устала наблюдать за ситуацией с недостроенными станциями метро, “уставшей” инфраструктурой и другими схемами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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