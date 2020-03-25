Кличко назвав основну пораду лікарів з Уханя українським медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Столичні лікарі взяли участь у телемості з лікарями провінції Хубей та міста Ухань, де був епіцентр розповсюдження коронавірусу в Китаї. Китайські медики заявили, що головне — це самоізоляція, а курс лікування триває 20 днів з моменту виявлення. Про це у середу на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Китайські медики розповіли, що середній курс лікування тривав 20 днів з моменту виявлення перших симптомів. Дуже складна ситуація була з самого початку, коли люди нехтували рекомендаціями і не зверталися вчасно до лікарів. Через це була така висока смертність. Тому головне, що може зупинити розповсюдження хвороби, — дотримання суворих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Тільки запровадивши ці заходи, китайська влада змогла зупинити поширення вірусу”, — наголосив Кличко.
Мер зазначив, що китайські медики надали інструкції столичним лікарям, як під час лікування хворих самим не заразитися.
“Китайські медики зазначили, що готові і надалі надавати будь-яку корисну інформацію. Також, для необхідних консультацій, нагадаю, столична влада створила групу з медиків і менеджерів, що співпрацює з фахівцями Всесвітньої організації з охорони здоров’я”, — підкреслив він.
Нагадаємо, напередодні відбувся телеміст українських спеціалістів із провідними китайськими лікарями, які надалі ділитимуться досвідом з нашою державою.