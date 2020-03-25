Кличко назвал основной совет врачей из Уханя украинским медикам

КИЕВ. 25 марта. УНН. Столичные врачи приняли участие в телемосте с врачами провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр распространения коронавируса в Китае. Китайские медики заявили, что главное - это самоизоляция, а курс лечения длится 20 дней с момента обнаружения. Об этом в среду на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.