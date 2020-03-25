Кличко назвал основной совет врачей из Уханя украинским медикам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Столичные врачи приняли участие в телемосте с врачами провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр распространения коронавируса в Китае. Китайские медики заявили, что главное - это самоизоляция, а курс лечения длится 20 дней с момента обнаружения. Об этом в среду на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Китайские медики рассказали, что средний курс лечения длился 20 дней с момента обнаружения первых симптомов. Очень сложная ситуация была с самого начала, когда люди пренебрегали рекомендациями и не обращались вовремя к врачам. Из-за этого была такая высокая смертность. Поэтому главное, что может остановить распространение болезни, - соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Только введя эти меры, китайские власти смогли остановить распространение вируса", - подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что китайские медики предоставили инструкции столичным врачам, как при лечении больных самым не заразиться.
"Китайские медики отметили, что готовы и в дальнейшем предоставлять любую полезную информацию. Также, для необходимых консультаций, напомню, столичная власть создала группу из медиков и менеджеров, которая сотрудничает со специалистами Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул он.
Напомним, накануне состоялся телемост украинских специалистов с ведущими китайскими врачами, которые в дальнейшем будут делиться опытом с нашим государством.