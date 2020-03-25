Кличко назвал основной совет врачей из Уханя украинским медикам

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73118 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86555 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103601 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86487 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102751 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105873 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Кличко назвал основной совет врачей из Уханя украинским медикам

Кличко назвал основной совет врачей из Уханя украинским медикам

Киев  •  УНН

 • 16121 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Столичные врачи приняли участие в телемосте с врачами провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр распространения коронавируса в Китае. Китайские медики заявили, что главное - это самоизоляция, а курс лечения длится 20 дней с момента обнаружения. Об этом в среду на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Китайские медики рассказали, что средний курс лечения длился 20 дней с момента обнаружения первых симптомов. Очень сложная ситуация была с самого начала, когда люди пренебрегали рекомендациями и не обращались вовремя к врачам. Из-за этого была такая высокая смертность. Поэтому главное, что может остановить распространение болезни, - соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Только введя эти меры, китайские власти смогли остановить распространение вируса", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что китайские медики предоставили инструкции столичным врачам, как при лечении больных самым не заразиться.

"Китайские медики отметили, что готовы и в дальнейшем предоставлять любую полезную информацию. Также, для необходимых консультаций, напомню, столичная власть создала группу из медиков и менеджеров, которая сотрудничает со специалистами Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул он.

Напомним, накануне состоялся телемост украинских специалистов с ведущими китайскими врачами, которые в дальнейшем будут делиться опытом с нашим государством.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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