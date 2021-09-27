Кличко-молодший про бій Усик – Джошуа: Усик увійшов в історію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко дав коментар з приводу результату двобою між Олександром Усиком та британця Ентоні Джошуа, передає УНН з посиланням на Instagram-сторіс Володимира Кличка.
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За словами Кличка, за допомогою перемоги над британцем, Усик потрапив до історії світового боксу.
“Минулої ночі Олександр Усик увійшов в історію. Як і раніше непереможений, як олімпійський чемпіон, чемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі. Повага Ентоні Джошуа. З Україною до кінця”, — написав Володимир Кличко.
Що передувало цьому
Легендарний ексчемпіон світу Форман назвав Усика “королем хевівейту”.