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Кличко о бое Усик - Джошуа: Усик вошел в историю

Кличко о бое Усик - Джошуа: Усик вошел в историю

Киев  •  УНН

 • 28513 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко дал комментарий по поводу результата поединка между Александром Усиком и британца Энтони Джошуа, передает УНН со ссылкой на Instagram-Сторис Владимира Кличко.

Цитата

По словам Кличко, с помощью победы над британцем, Усик попал в историю мирового бокса.

“Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный, как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Уважение Джошуа. С Украиной до конца”, — написал Владимир Кличко.

Что предшествовало этому

Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика “королем хэвивейта”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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