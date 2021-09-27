Кличко о бое Усик - Джошуа: Усик вошел в историю
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко дал комментарий по поводу результата поединка между Александром Усиком и британца Энтони Джошуа, передает УНН со ссылкой на Instagram-Сторис Владимира Кличко.
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По словам Кличко, с помощью победы над британцем, Усик попал в историю мирового бокса.
“Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный, как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. Уважение Джошуа. С Украиной до конца”, — написал Владимир Кличко.
Что предшествовало этому
Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика “королем хэвивейта”.