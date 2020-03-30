"Клеркам нецікава тема Донбасу": Сивохо прокоментував своє звільнення з РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сергій Сивохо прокоментував новину про своє звільнення з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку Сивохо.
"Можна, звичайно, нічого і не писати - всім і так зрозуміло, що клеркам з РНБО більше нецікава тема Донбасу. На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості. РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію. Ми з Максимом Ткаченком сильно не засмутилися через втрачені "корочки", але ми переживаємо за втрачений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати Президенту в його прагненні до миру", - написав Сивохо.
Він повідомив, що тепер зможе "зосередитися на Національної платформі примирення і єдності".
Відзначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сивохо більше не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах, як і нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.
Як повідомлялося в УНН, раніше депутати від фракції "Слуга народу" написали депутатське звернення на ім'я секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова з проханням звільнити його радника - Сергія Сивохо.