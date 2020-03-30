"Клеркам неинтересна тема Донбасса": Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО

"Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию. Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных "корочек", но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру", - написал Сивохо.

Он сообщил, что теперь сможет "сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сивохо больше не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах, как и нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Как сообщалось в УНН, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" написали депутатское обращение на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой уволить его советника - Сергея Сивохо.