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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слуги народа" обратились к секретарю СНБО с просьбой уволить Сивохо

"Слуги народа" обратились к секретарю СНБО с просьбой уволить Сивохо

Киев  •  УНН

 • 15012 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народные депутаты от фракции "Слуга народа" написали депутатское обращение на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Документ обнародовал на своей странице в Facebook нардеп Егор Чернев, передает УНН.

"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилова с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал он.

Так, по словам нардепа, обращение подписало по крайней мере около 20 нардепов, в частности Елизавета Ясько, Богдан Яременко, Виталий Безгин, Никита Потураев, Виктория Подгорная, Игорь Васильев, Андрей Мотовиловец и другие.

Заявление прокомментировала в Facebook также председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Елизавета Ясько.

"Извините, но никакого "внутреннего конфликта" в риторике таких советников как Сивохо нельзя допускать!!! На Донбассе прямая военная агрессия со стороны РФ, а не "внутренний конфликт"! Сивохо надо уволить с позиции советника! Подписала обращение об увольнении Сивохо Сергея Анатольевича с должности внештатного советника секретаря СНБО Украины", - отметила она.

На прошлой неделе представители Национального корпуса сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, а советнику секретаря СНБО Сергей Сивоси посоветовали поехать на Донбасс и пообщаться с людьми в Золотом и Широкино. Также от него требовали ответа о том, что собой представляет конфликт на Донбассе - или это внутренний конфликт, или война.

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