"Слуги народу" звернулись до секретаря РНБО з проханням звільнити Сівохо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народні депутати від фракції “Слуга народу” написали депутатське звернення на ім’я секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сівохо. Документ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нардеп Єгор Чернєв, передає УНН.
“Звернувся з депутатським зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоху. Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохою та не хоче нічого чути про "внутрішній конфлікт“, набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис”, — написав він.
Так, зі слів нардепа, звернення підписало принаймні близько 20 нардепів, зокрема Єлизавета Ясько, Богдан Яременко, Віталій Безгін, Микита Потураєв, Вікторія Подгорна, Ігор Василів, Андрій Мотовиловець та інші.
Заяву прокоментувала у Facebook також голова української парламентської делегації в ПАРЄ, народний депутат Єлизавета Ясько.
“Вибачте, але ніякого "внутрішнього конфлікту“ в риториці таких радників як Сивоха не можна допускати!!! На Донбасі пряма військова агресія з боку РФ, а не "внутрішній конфлікт“! Сивоху треба звільнити з позиції радника! Підписала звернення про звільнення Сивохи Сергія Анатолійовича з посади позаштатного радника Секретаря РНБО України”, — зазначила вона.
Нагадаємо, минулого тижня представники Національного корпусу зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності, а раднику секретаря РНБО Сергію Сивосі порадили поїхати на Донбас та поспілкуватися з людьми у Золотому та Широкиному. Також від нього вимагали відповіді про те, що собою являє конфлікт на Донбасі — чи це внутрішній конфлікт, чи війна.