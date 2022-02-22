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Київський депутат Трубіцин, якого викрили на хабарі, зупиняє членство у партії “Слуга народу”

Київський депутат Трубіцин, якого викрили на хабарі, зупиняє членство у партії “Слуга народу”

Київ • УНН

 • 112666 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Депутат Київської міської Ради Владислав Трубіцин, якому раніше НАБУ повідомило про підозру, зупинив своє членство у партії “Слуга Народу” на період слідства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова партії ОЛена Шуляк, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні отримала його (Владислава Трубіцина — ред.) заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть не зазначаючи підстав. Тому ми „відпустили“ Трубіцина”, — йдеться в повідомленні.

Справа Трубіцина

НАБУ і САП викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу”, який є головою однієї з постійних комісій Київради на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наголошується, що правоохоронці також викрили п’ятьох осіб, причетних до корупційної схеми.

Депутат у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (“купав”) заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої “послуги” учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

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