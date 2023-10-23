Київщину вночі ворог атакував БпЛА, працювала ППО, влучань не фіксували - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 23 жовтня атакували Київську область БпЛА, працювала ППО, влучань не зафіксовано, інформації про падіння уламків не було, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
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"російські окупанти поновили атаки на наш регіон. Минулої ночі у повітряному просторі Київської області зафіксували БпЛА. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони", - написав Кравченко у Facebook.
Він вказав, що повітряна тривога тривала понад дві години.
"На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила", - зазначив голова ОВА.
З його слів, оперативні групи продовжують працювати над виявленням можливих пошкоджень.
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