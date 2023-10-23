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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевскую область ночью враг атаковал БпЛА, работала ПВО, попаданий не фиксировали - ОВА

Киев • УНН

 • 167085 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские войска в ночь на 23 октября атаковали Киевскую область БпЛА, работала ПВО, попаданий не зафиксировано, информации о падении обломков не было, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Киевскую область ночью враг атаковал БпЛА, работала ПВО, попаданий не фиксировали - ОВА

Цитата

"российские оккупанты возобновили атаки на наш регион. Прошлой ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БпЛА. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны", - написал Кравченко в Facebook.

Он указал, что воздушная тревога продолжалась более двух часов.

"На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала", - отметил глава ОВА.

По его словам, оперативные группы продолжают работать над выявлением возможных повреждений.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.

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