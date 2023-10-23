Киевскую область ночью враг атаковал БпЛА, работала ПВО, попаданий не фиксировали - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские войска в ночь на 23 октября атаковали Киевскую область БпЛА, работала ПВО, попаданий не зафиксировано, информации о падении обломков не было, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
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"российские оккупанты возобновили атаки на наш регион. Прошлой ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БпЛА. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны", - написал Кравченко в Facebook.
Он указал, что воздушная тревога продолжалась более двух часов.
"На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала", - отметил глава ОВА.
По его словам, оперативные группы продолжают работать над выявлением возможных повреждений.
Напомним
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