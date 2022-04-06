Київщина: почали розчищати Житомирську трасу та зводити тимчасовий міст через річку Ірпінь

Деталі

Як зазначили, сили оборони розміновують звільнені від російських окупантів населениі пункти Бучанського, Вишгородського, Броварського районів. Після цього комунальні служби розпочнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

Рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечні предмети.

Розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через річку Ірпінь.

Додамо

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони: ситуація контрольована, надзвичайних подій не зафіксовано; освітній процес триває дистанційно; підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район: у громадах, які перебували під окупацією, проводять роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку; людям завозять гуманітарну допомогу та надають медичну допомогу.

Броварський район: тривають весняно-польові роботи, відповідно до графіку їх проведення, виключення - території, які були окуповані.

Під час бойових дій в громадах були пошкоджені деякі лінії електромереж. Станом на сьогодні проводять роботи з відновлення електропостачання.

15 березня внаслідок бойових дій було пошкоджено магістральний газопровід. Через це приблизно 21 тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Наразі проводять роботи з відновлення пошкодженого газопроводу.

Окрім того, були пошкоджені та зруйновані сім переправ через водойми та три автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів в населеному пункті Залісся Великодимерської громади.

Вишгородський район: ситуація без змін - напружена, але контрольована.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюють заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків.

Славутич потребує продукти харчування, пальне та медикаменти.

Нагадаємо

За даними Київської ОВА, ситуація довкола Києва контрольована, але повертатися до столиці все ще небезпечно.

У звільнених від окупантів населених пунктах Київщини до 06:00 7 квітня триває посилена комендантська година. Людям заборонено перебувати у громадських місцях і пересуватисья вулицями.