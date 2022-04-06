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Киевская область: начали расчищать Житомирскую трассу и возводить временный мост через реку Ирпень

Киев • УНН

 • 198350 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В освобожденной от оккупантов Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через реку Ирпень. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует УНН.

Киевская область: начали расчищать Житомирскую трассу и возводить временный мост через реку Ирпень

Детали

Как отметили, силы обороны разминируют освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Бучанского, Вышгородского, Броварского районов. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Спасатели уже обезвредили 1364 взрыво-опасных предмета.

Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через реку Ирпень.

Добавим 

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы: ситуация контролируемая, чрезвычайных происшествий не зафиксировано; образовательный процесс продолжается дистанционно; предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны - в повышенной боеготовности.

Бучанский район: в общинах, которые находились под оккупацией, проводят работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи; людям завозят гуманитарную помощь и оказывают медицинскую помощь.

Броварской район: продолжаются весенне-полевые работы, в соответствии с графиком их проведения, исключения -территории, которые были оккупированы.

Во время боевых действий в общинах были повреждены некоторые линии электросетей. По состоянию на сегодня проводят работы по восстановлению электроснабжения.

15 марта в результате боевых действий был поврежден магистральный газопровод. За это примерно 21 тыс. абонентов остались без газоснабжения. Сейчас проводят работы по восстановлению поврежденного газопровода.

Кроме того, были повреждены и разрушены семь переправ через водоемы и три автомобильных магистральных моста. А также автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов в населенном пункте Залесье Великодымерской общины.

Вышгородский район: ситуация без изменений - напряженная, но контролируемая.

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа. Осуществляют меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Напомним 

По данным Киевской ОВА, ситуация вокруг Киева контролируемая, но возвращаться в столицу все еще опасно.

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области до 06:00 7 апреля продолжается усиленный комендантский час. Людям запрещено находиться в общественных местах и передвигаться по улицам.

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