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Київщина: 25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправились до Мартусівської колонії

Київщина: 25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправились до Мартусівської колонії

Київ • УНН

 • 459876 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. На Київщині, 25 мародерів були затримані за законами воєнного стану та відправились до Мартусівської колонії. Про це УНН пише з посиланням на МВС.

Цитата

"25 мародерів, яких викрили в Борисполі, були затримані за законами воєнного стану до 30 діб і нині перебувають в Мартусівській колонії", - повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо

28 лютого на території аеропорту "Бориспіль" затримали мародерів, які на 6 автобусах намагались викрасти зі складів комп’ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень. Відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, або організованою групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.

Українські Національні Новини

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