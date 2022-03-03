Киевская область: 25 мародеров, которые забрали имущество на 10 миллионов, отправились в Мартусовскую колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Киевской области, 25 мародеров были задержаны по законам военного положения и отправились в Мартусовскую колонию. Об этом УНН пишет со ссылкой на МВД.
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"25 мародеров, которых разоблачили в Борисполе, были задержаны по законам военного положения до 30 дней и в настоящее время находятся в в Мартусовской колонии", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Напомним
28 февраля на территории аэропорта "Борисполь" задержали мародеров, которые на 6 автобусах пытались похитить со складов компьютерную технику на сумму более 10 миллионов гривен. Состоялся контактный бой. Злоумышленников задержали и возбудили уголовное производство по насилию над населением в районе военных действий и кражи, совершенной в особо крупных размерах, или организованной группой. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Бориспольский горрайсуд Киевской области взял мародеров под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 250 тысяч гривен каждому.