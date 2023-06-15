Київрада звернеться до президента, парламенту і уряду щодо призначень і звільнень голів РДА - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Київрада ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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Зокрема, Київрада просить повернути норму за якою, виконавчий орган КМР очолював обраний міський голова.
"90% повноважень міської адміністрації — це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", -написав Кличко у Telegram.
Також у зверненні йдеться про повернення меру права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів Києва.
За словами Кличка, зміни до порядку їх призначення були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення рф.
"Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни", - наголосив мер.
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