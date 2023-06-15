Киевсовет обратится к президенту, парламенту и правительству относительно назначений и увольнений глав РГА - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Киевсовет принял обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием соблюдать конституционные гарантии прав местного самоуправления. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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В частности, Киевсовет просит вернуть норму по которой, исполнительный орган КГС возглавлял избранный городской голова.
"90% полномочий городской администрации — это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать выполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другим органами власти", -написал Кличко в Telegram.
Также в обращении говорится о возвращении мэру права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов Киева.
По словам Кличко, изменения в порядок их назначения были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения рф.
"Сейчас же ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только на мэре города. В результате этого мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные звоночки для всей страны", - подчеркнул мэр.
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