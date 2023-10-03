Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості по тарифам

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«Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву», - написав Кличко у Telegram.

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За його словами, держава повинна погасити перед Києвом заборгованість у 6,8 мільярдів гривень. А перед всією країною – 36 мільярдів. «Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу», - зауважив Кличко.

Окремо Кличко хоче звернутись до народних обранців, аби ті, зокрема, підтримали правки до бюджетних законопроєктів у частині вирішення питання компенсації різниці в тарифах та забезпеченні кредитної спроможності громад.

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