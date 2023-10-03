Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности по тарифам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Киевсовет в четверг примет решение об обращении к правительству с просьбой погасить задолженность перед столицей, а именно компенсировать разницу между стоимостью тепла и водоснабжения для населения и ценой всех составляющих тарифа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Цитата
«Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва», - написал Кличко в Telegram.
Детали
По его словам, государство должно погасить перед Киевом задолженность в 6,8 миллиардов гривен. А перед всей страной – 36 миллиардов. «То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как выросла стоимость всех составляющих тарифа», - отметил Кличко.
Отдельно Кличко хочет обратиться к народным избранникам, чтобы те, в частности, поддержали поправки в бюджетные законопроекты в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах и обеспечении кредитной способности общин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве изменится процедура оплаты за проезд банковской картой: что важно знать