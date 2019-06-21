“КиївПрайд” відвідає делегація на чолі з Послом Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Делегація зі співробітників посольства Канади в Україні та канадців, які працюють в різних проектах в Києві, на чолі з Послом Романом Ващуком, у неділю відвідає марш рівності “КиївПрайд”, пише кореспондент УНН.
“Так Посольство планує прийняти участь (у Марші рівності „КиївПрайд“ — ред.) — у нас буде делегація як співробітників так і канадців які працюють в різних проектах в Києві на чолі з Послом”, — повідомили в посольстві.
Як повідомляв УНН, Марш рівності “КиївПрайд” відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня. У минулому році захід відбувся 17 червня. Учасники Маршу пройшли від вулиці Володимирської до площі Льва Толстого. Поліція ще до початку заходу затримала близько 60 противників маршу.
Під час маршу цього року очікують близько 10 тисяч учасників.