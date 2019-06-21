"КиевПрайд" посетит делегация во главе с Послом Канады

“Да Посольство планирует принять участие (в Марше равенства „КиевПрайд“ — ред.) — у нас будет делегация как сотрудников так и канадцев работающих в различных проектах в Киеве во главе с Послом”, — сообщили в посольстве.

Как сообщал УНН, Марш равенства “КиевПрайд” состоится в столице в ближайшее воскресенье — 23 июня. В прошлом году мероприятие состоялось 17 июня. Участники Марша прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша.

Во время марша этого года ожидают около 10 тысяч участников.