“Київміськбуд” пропонує квартири у ЖК “Manhattan city” із 15% знижкою

У компанії наголосили, що “Manhattan city” — це комфортне житло у самісінькому серці столиці.

“Високий рівень якості будівництва, унікальний дизайн фасадів та несхожість проектних рішень квартир вигідно вирізняють житловий комплекс. Перші п’ять поверхів новобудов „обійматиме“ стилобат, на даху якого для мешканців житлового комплексу запроектовано зони відпочинку та унікальний дитячий майданчик. Планування квартир у „Manhattan city“ виконані таким чином, що навіть найбільш вимогливий поціновувач комфорту зможе обрати житло своєї мрії”, — йдеться у повідомленні “Київміськбуду”.

Більш детальні умови отримання знижки, подробиці щодо вільних квартир та іншу актуальну інформацію радо нададуть фахівці відділу продажів.