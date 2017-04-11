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27 березня, 18:53 • 70394 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 92306 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 113917 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122565 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 172517 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 121713 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110156 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134008 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121269 перегляди

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27 березня, 07:23 • 123387 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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“Київміськбуд” пропонує квартири у ЖК “Manhattan city” із 15% знижкою

“Київміськбуд” пропонує квартири у ЖК “Manhattan city” із 15% знижкою

Київ • УНН

 • 10604 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Відтепер придбати житло у новітньому житловому комплексі “Manhattan city” ще вигідніше: знижка на квадратні метри сягає 15%. Про це УНН повідомили у прес-службі ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

У компанії наголосили, що “Manhattan city” — це комфортне житло у самісінькому серці столиці.

“Високий рівень якості будівництва, унікальний дизайн фасадів та несхожість проектних рішень квартир вигідно вирізняють житловий комплекс. Перші п’ять поверхів новобудов „обійматиме“ стилобат, на даху якого для мешканців житлового комплексу запроектовано зони відпочинку та унікальний дитячий майданчик. Планування квартир у „Manhattan city“ виконані таким чином, що навіть найбільш вимогливий поціновувач комфорту зможе обрати житло своєї мрії”, — йдеться у повідомленні “Київміськбуду”.

Більш детальні умови отримання знижки, подробиці щодо вільних квартир та іншу актуальну інформацію радо нададуть фахівці відділу продажів.

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