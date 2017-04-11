"Киевгорстрой" предлагает квартиры в ЖК "Manhattan city" с 15% скидкой

В компании отметили, что “Manhattan city” — это комфортное жилье в самом сердце столицы.

“Высокий уровень качества строительства, уникальный дизайн фасадов и непохожесть проектных решений квартир выгодно отличают жилой комплекс. Первые пять этажей новостроек будет «обнимать» стилобат, на крыше которого для жителей жилого комплекса запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка. Планировки квартир в «Manhattan city» выполнены таким образом, что даже самый требовательный ценитель комфорта сможет выбрать жилье своей мечты", - говорится в сообщении "Киевгорстроя".

Более подробные условия получения скидки, подробности о свободных квартирах и другую актуальную информацию с радостью предоставят специалисты отдела продаж.