“Київміськбуд” поінформував про хід робіт на ЖК “Медовий”

Як поінформували у компанії, у 1-му й 3-му будинках закінчено влаштування сантехнічних та електромонтажних стояків. Монтаж металопластикових вікон проходить у 1-му будинку на 5-8 поверхах, у 3-му будинку — на рівні 10-го поверху. У 1-му й 3-му будинках розпочато монтаж ліфтів.

А ось у 2-му (багатосекційному) будинку виконується:

1 секція: цегляна кладка проходить на рівні 11-го поверху, монолітні роботи — на рівні 15-го поверху.

2 секція: цегляна кладка проходить на рівні 4-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.

3 секція: цегляна кладка проходить на рівні 5-го поверху, монолітні роботи — на рівні 8-го поверху.

4 секція: цегляна кладка проходить на рівні 3-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.

5 секція: цегляна кладка проходить на рівні 8-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.

6 секція: цегляна кладка проходить на рівні 7-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.

7 секція: цегляна кладка проходить на рівні 6-го поверху, монолітні роботи — на рівні 15-го поверху.

Проводиться облаштування сантехніки та електромонтажні роботи.