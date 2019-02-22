“Київміськбуд” поінформував про хід робіт на ЖК “Медовий”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Тривають будівельно-монтажні роботи по зведенню нового житлового комплексу “Медовий” по вул. Петра Радченка 27-29 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомили у прес-службі ХК “Київміськбуд”.
Як поінформували у компанії, у 1-му й 3-му будинках закінчено влаштування сантехнічних та електромонтажних стояків. Монтаж металопластикових вікон проходить у 1-му будинку на 5-8 поверхах, у 3-му будинку — на рівні 10-го поверху. У 1-му й 3-му будинках розпочато монтаж ліфтів.
А ось у 2-му (багатосекційному) будинку виконується:
1 секція: цегляна кладка проходить на рівні 11-го поверху, монолітні роботи — на рівні 15-го поверху.
2 секція: цегляна кладка проходить на рівні 4-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.
3 секція: цегляна кладка проходить на рівні 5-го поверху, монолітні роботи — на рівні 8-го поверху.
4 секція: цегляна кладка проходить на рівні 3-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.
5 секція: цегляна кладка проходить на рівні 8-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.
6 секція: цегляна кладка проходить на рівні 7-го поверху, монолітні роботи — на рівні 7-го поверху.
7 секція: цегляна кладка проходить на рівні 6-го поверху, монолітні роботи — на рівні 15-го поверху.
Проводиться облаштування сантехніки та електромонтажні роботи.