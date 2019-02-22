"Киевгорстрой" сообщил о ходе работ на ЖК "Медовый"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению нового жилого комплекса "Медовый" по ул. Петра Радченко 27-29 в Соломенском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
Как сообщили в компании, в 1-м и 3-м домах закончено устройство сантехнических и электромонтажных стояков. Монтаж металлопластиковых окон проходит в 1-м доме на 5-8 этажах, в 3-м доме - на уровне 10-го этажа. В 1-м и 3-м домах начат монтаж лифтов.
А вот во 2-м (многосекционные) дома выполняется:
1 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 11-го этажа, монолитные работы - на уровне 15-го этажа.
2 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 4-го этажа, монолитные работы - на уровне 7-го этажа.
3 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 5-го этажа, монолитные работы - на уровне 8-го этажа.
4 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 3-го этажа, монолитные работы - на уровне 7-го этажа.
5 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 8-го этажа, монолитные работы - на уровне 7-го этажа.
6 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 7-го этажа, монолитные работы - на уровне 7-го этажа.
7 секция: кирпичная кладка проходит на уровне 6-го этажа, монолитные работы - на уровне 15-го этажа.
Проводится обустройство сантехники и электромонтажные работы.