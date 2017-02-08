“Київміськбуд” дарує додаткову знижку до Дня закоханих

До Дня Святого Валентина “Київміськбуд” започатковує безпрецедентну акцію.

“Усім, хто одружився 14 лютого, „Київміськбуд“ дарує додаткові 4% знижки від вартості квартири! Лише один день, саме у свято закоханих, збираючись іти в один із наших відділів продажу, захопіть із собою оригінал свідоцтва про шлюб, і отримайте додаткову знижку на житло вашої мрії”, — повідомили у компанії.

Акція діятиме лише один день −14 лютого 2017 року. Обов’язковим для участі та отримання додаткової знижки розміром 4% є наявність оригіналу свідоцтва про шлюб, що підтверджує його укладення 14 лютого.