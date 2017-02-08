"Киевгорстрой" дарит дополнительную скидку ко Дню влюбленных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дополнительную скидку на приобретение квартиры ввело ПАО "ХК "Киевгорстрой" ко Дню влюбленных. Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.
Ко Дню Святого Валентина "Киевгорстрой" начинает беспрецедентную акцию.
"Всем, кто женился 14 февраля, "Киевгорстрой" дарит дополнительные 4% скидки от стоимости квартиры! Только один день, именно в праздник влюбленных, собираясь идти в один из наших отделов продаж, захватите с собой оригинал свидетельства о браке, и получите дополнительную скидку на жилье вашей мечты", - сообщили в компании.
Акция будет действовать только один день - 14 февраля 2017 г. Обязательным для участия и получения дополнительной скидки в размере 4% является наличие оригинала свидетельства о браке, подтверждающего его заключение 14 февраля.