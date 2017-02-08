"Киевгорстрой" дарит дополнительную скидку ко Дню влюбленных

Ко Дню Святого Валентина "Киевгорстрой" начинает беспрецедентную акцию.

"Всем, кто женился 14 февраля, "Киевгорстрой" дарит дополнительные 4% скидки от стоимости квартиры! Только один день, именно в праздник влюбленных, собираясь идти в один из наших отделов продаж, захватите с собой оригинал свидетельства о браке, и получите дополнительную скидку на жилье вашей мечты", - сообщили в компании.

Акция будет действовать только один день - 14 февраля 2017 г. Обязательным для участия и получения дополнительной скидки в размере 4% является наличие оригинала свидетельства о браке, подтверждающего его заключение 14 февраля.