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"Київенерго" модернізувало електромережі до Євробачення-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. “Київенерго” модернізувало на понад 35 млн грн лінії електропередач для надійного енергозабезпечення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це повідомляє прес-служба Київенерго, передає УНН.

"Київенерго" модернізувало електромережі до Євробачення-2017

“Модернізація електричних мереж дасть можливість Україні гідно провести міжнародний пісенний конкурс. Учасники конкурсу зможуть використовувати будь-яку техніку під час виступів, а глядачі — насолоджуватись видовищним шоу європейського рівня. Крім того, завдяки проведеним роботам підвищилась надійність електропостачання споживачів Лівого берега Києва”, — підкреслила виконавчий директор ПАТ “Київенерго” Аліна Бондаренко.

Загальна вартість обладнання та робіт орієнтовно склала 35,5 млн грн. Фахівці  "Київенерго" замінили дефектну ділянку існуючої кабельної лінії напругою 10кВ довжиною більше 3700 м та проклали дві нові кабельні лінії напругою 10кВ довжиною майже 1000 м. Крім того, було споруджено та включено в роботу дві трансформаторні підстанції та реконструйовано та модернізовано 10 комірок в розподільних пунктах.

Також повідомляється, що цього року планується продовження реконструкції електропідстанції “Воскресенська”, переоснащення електропідстанції “Центр”, реконструкція електропідстанції “Позняки”, впровадження смарт-системи для обліку електричної енергії та телемеханіки на розподільних пунктах 10 кВ.

Як повідомляв УННпромо-ролику до Євробачення-2017 показали Крим.

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