"Київенерго" модернізувало електромережі до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. “Київенерго” модернізувало на понад 35 млн грн лінії електропередач для надійного енергозабезпечення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це повідомляє прес-служба Київенерго, передає УНН.
“Модернізація електричних мереж дасть можливість Україні гідно провести міжнародний пісенний конкурс. Учасники конкурсу зможуть використовувати будь-яку техніку під час виступів, а глядачі — насолоджуватись видовищним шоу європейського рівня. Крім того, завдяки проведеним роботам підвищилась надійність електропостачання споживачів Лівого берега Києва”, — підкреслила виконавчий директор ПАТ “Київенерго” Аліна Бондаренко.
Загальна вартість обладнання та робіт орієнтовно склала 35,5 млн грн. Фахівці "Київенерго" замінили дефектну ділянку існуючої кабельної лінії напругою 10кВ довжиною більше 3700 м та проклали дві нові кабельні лінії напругою 10кВ довжиною майже 1000 м. Крім того, було споруджено та включено в роботу дві трансформаторні підстанції та реконструйовано та модернізовано 10 комірок в розподільних пунктах.
Також повідомляється, що цього року планується продовження реконструкції електропідстанції “Воскресенська”, переоснащення електропідстанції “Центр”, реконструкція електропідстанції “Позняки”, впровадження смарт-системи для обліку електричної енергії та телемеханіки на розподільних пунктах 10 кВ.
Як повідомляв УНН,у промо-ролику до Євробачення-2017 показали Крим.