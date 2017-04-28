"Киевэнерго" модернизировало электросети к Евровидению-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. "Киевэнерго" модернизировало более чем 35 млн грн линии электропередач для надежного энергообеспечения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго, передает УНН.
“Модернизация электрических сетей позволит Украине достойно провести международный песенный конкурс. Участники конкурса смогут использовать любую технику во время выступлений, а зрители — наслаждаться зрелищным шоу европейского уровня. Кроме того, благодаря проведенным работам повысилась надежность электроснабжения потребителей Левого берега Киева”, - подчеркнула исполнительный директор ОАО "Киевэнерго“ Алина Бондаренко.
Общая стоимость оборудования и работ ориентировочно составила 35,5 млн грн. Специалисты “Киевэнерго” заменили дефектный участок существующей кабельной линии напряжением 10кВ протяженностью более 3700 м и проложили две новые кабельные линии напряжением 10кВ длиной почти 1000 м. Кроме того, было построено и включено в работу две трансформаторные подстанции и реконструировано и модернизировано 10 ячеек в распределительных пунктах.
Также сообщается, что в этом году планируется продолжение реконструкции электроподстанции “Воскресенская”, переоснащение электроподстанции “Центр”, реконструкция электроподстанции “Позняки”, внедрение смарт-системы для учета электрической энергии и телемеханики на распределительных пунктах 10 кВ.
Как сообщал УНН, в промо-ролике к Евровидению-2017 показали Крым.