Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - написав Немчінов.

Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.

Вводяться наступні обмеження:

▪️ масові заходи за участі більше 20 осіб;

▪️ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

▪️ планові госпіталізації у лікарнях;

▪️ спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

▪️ прийом нових змін у дитячі табори;

▪️ обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".

Нагадаємо, жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину.