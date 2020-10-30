Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З понеділка, 2 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу. Так, місто Київ залишилося у "помаранчевій" зоні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - написав Немчінов.
Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
Вводяться наступні обмеження:
▪️ масові заходи за участі більше 20 осіб;
▪️ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
▪️ планові госпіталізації у лікарнях;
▪️ спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
▪️ прийом нових змін у дитячі табори;
▪️ обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".
Нагадаємо, жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину.