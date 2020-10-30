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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 16026 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51967 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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08:59 • 92496 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев остается в "оранжевой" зоне карантина

Киев остается в "оранжевой" зоне карантина

Киев  •  УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. С понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Так, город Киев остается в "оранжевой" зоне. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал Немчинов.

Добавим, "оранжевая" зона карантина вводится, когда загрузка коек для больных COVID-19 составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.

Вводятся следующие ограничения:

▪️ массовые мероприятия с участием более 20 человек;
▪️ работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
▪️ плановые госпитализации в больницах;
▪️ спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
▪️ прием новых смен в детские лагеря;
▪️ ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине обновили зоны карантина: кто в "красной".

Напомним, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.

Украинские Национальные Новости

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