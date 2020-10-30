Киев остается в "оранжевой" зоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. С понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Так, город Киев остается в "оранжевой" зоне. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал Немчинов.
Добавим, "оранжевая" зона карантина вводится, когда загрузка коек для больных COVID-19 составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.
Вводятся следующие ограничения:
▪️ массовые мероприятия с участием более 20 человек;
▪️ работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
▪️ плановые госпитализации в больницах;
▪️ спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
▪️ прием новых смен в детские лагеря;
▪️ ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине обновили зоны карантина: кто в "красной".
Напомним, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.