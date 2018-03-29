Київ та Харківська область лідирують за обсягом виконаних будівельних робіт – статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У столиці та Харківській області зафіксовані найбільші з початку року обсяги виконання будівельних робіт. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Так, у Києві протягом січня – лютого виконано робіт на суму понад 2,85 млрд грн, що становить 27,2% від усього обсягу будівельних робіт. У Харківській області виконано будробіт на суму понад 1,3 млрд грн, що становить 12,7% від загального обсягу. Третьою за обсягом виконання стала Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн, що становить 10,5%.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.