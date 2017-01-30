Київ став лідером за обсягами виконаних у 2016 році будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У столиці протягом 2016 року виконано будівельних робіт на суму понад 16 млрд грн. Це найбільший обсяг у порівнянні з іншими регіонами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
Найбільші обсяги будівельних робіт виконані у Києві – 16,3 млрд грн, Харківській області – 7,1 млрд грн, Одеській області – 6 млрд грн, Дніпропетровській області – 5,8 млрд грн, Львівській – 4,7 млрд грн.
Слід додати, що інформація Держстатистики наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донбасу.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.