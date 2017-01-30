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Киев стал лидером по объемам выполненных в 2016 году строительных работ

Киев стал лидером по объемам выполненных в 2016 году строительных работ

Киев • УНН

 • 5114 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В столице в течение 2016 года выполнено строительных работ на сумму более 16 млрд грн. Это самый большой объем по сравнению с другими регионами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Наибольшие объемы строительных работ выполнены в Киеве - 16,3 млрд грн, Харьковской области - 7,1 млрд грн, Одесской области - 6 млрд грн, Днепропетровской области - 5,8 млрд грн, Львовской - 4,7 млрд грн.

Следует добавить, что информация Госстатистики приведена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донбасса.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейшим столичным застройщиком ОАО "ХК "Киевгорстрой" в эксплуатацию было введено более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

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