Киев стал лидером по объемам выполненных в 2016 году строительных работ

Наибольшие объемы строительных работ выполнены в Киеве - 16,3 млрд грн, Харьковской области - 7,1 млрд грн, Одесской области - 6 млрд грн, Днепропетровской области - 5,8 млрд грн, Львовской - 4,7 млрд грн.

Следует добавить, что информация Госстатистики приведена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донбасса.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейшим столичным застройщиком ОАО "ХК "Киевгорстрой" в эксплуатацию было введено более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.