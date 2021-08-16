Київ поставить питання про те, яку владу представляє посольство Афганістану в Україні - Кулеба

Цитата

Так, у міністра поцікавились, чи буде продовжуватись співпраця МЗС із посольством Афганістану в Україні.

“Безумовно, ми поставимо питання про те, кого саме представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні і яку владу. В залежності від відповіді на це питання будемо вирішувати свою подальшу позицію”, — відповів Кулеба.

Довідка

Дипломатичні відносини між Україною і Ісламською Республікою Афганістан встановлено 17 квітня 1995 року.

У 2002 році в столиці України відкрилося Посольство Ісламської Республіки Афганістан в Україні.

Дипломатичні функції України в Афганістані виконує Посольство України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан (за сумісництвом).