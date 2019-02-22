Київ паралізувало від заторів

За даними сервісу, найвищий рівень заторів помітний на проспекті Перемоги та Генерала Ватутіна, проспекті Голосіївському, Академіка Палладіна та Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, а також на вулиці Хрещатик, Борщагівській, Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Семена Скляренка, Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, Богдана Хмельницького та Кирилівській.

Численні затори спостерігаються на вулиці, Великій Васильківській, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, Михайла Грушевського, Олени Теліги, Петра Сагайдачного, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, на Володимирському узвозі та Бессарабській площі, на Нижньому Валі та проспекті Леся Курбаса.

На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на Харківському та Дарницькому шосе, на проспекті Броварському та Генерала Ватутіна, Визволителів та Володимира Маяковського, вулиці Братиславській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Русанівській набережній та на проспекті Соборності.



Ситуації на столичних мостах: на Північному, Дарницькому, Південному та на мості Патона рух ускладнений у напрямку Правого берега, частково рух авто уповільнений мостом Метро.



Раніше УНН повідомляв, водіїв попередили про засніжені дороги.