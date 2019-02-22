Киев парализовало от пробок

По данным сервиса, высокий уровень пробок заметен на проспекте Победы и Генерала Ватутина, проспекте Голосеевском, Академика Палладина и Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, а также на улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана и Александра Довженко, Богдана Хмельницкого и Кирилловской.

Многочисленные пробки наблюдаются на улице, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, Михаила Грушевского, Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, на Владимирском спуске и Бессарабской площади, на Нижнем Валу и проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Харьковском и Дарницком шоссе, на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, Освободителей и Владимира Маяковского, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Русановской набережной и на проспекте Соборности.



Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично движение авто замедленный мостом Метро.



Ранее сообщал УНН, водителей предупредили о заснеженные дороги.