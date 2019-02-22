Киев парализовало от пробок

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124100 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123814 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156886 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117690 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145221 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130515 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Киев парализовало от пробок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 8:55 на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения авто. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, высокий уровень пробок заметен на проспекте Победы и Генерала Ватутина, проспекте Голосеевском, Академика Палладина и Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, а также на улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана и Александра Довженко, Богдана Хмельницкого и Кирилловской.

Многочисленные пробки наблюдаются на улице, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, Михаила Грушевского, Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, на Владимирском спуске и Бессарабской площади, на Нижнем Валу и проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Харьковском и Дарницком шоссе, на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, Освободителей и Владимира Маяковского, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Русановской набережной и на проспекте Соборности.

Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично движение авто замедленный мостом Метро.

Ранее сообщал УНН, водителей предупредили о заснеженные дороги.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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