Київ паралізували вечірні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На дорогах Києва, особливо у центрі міста, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна та Миколи Бажана, Перемоги.
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На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. А от Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
На мосту Метро, Північному затори спостерігаються в бік лівого берега. На мостах Південному та Патона затори спостерігаються в обидва боки. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у ніч на Великдень київське метро працюватиме на одну годину довше.