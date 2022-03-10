Київ оборонятиме додатковий поліцейський батальон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ сформувало додатковий поліцейський батальон, який візьме участь у обороні столиці. Про це заявив очыльник МВС України Денис Монастирський в ефірі одногоо з телеканалів, пише УНН.
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“Поліція на сьогодні разом з рятувальниками, разом з армією загалом займається звичайно питанням оборони країни, ми зараз як раз сформували додатковий поліцейський батальон у місті Києві, який візьме участь у обороні столиці. Зараз йде його злагодження з іншими підрозділами Збройних сил, Нацгвардії, які будуть захищати столицю”, - сказав Монастирський.
З його слів, фактично поліція сьогодні є однією з частин оборони нашої держави.
Додамо
Як повідомив раніше міський голова Віталій Кличко, кожен другий житель столиці виїхав з міста. Нині у Києві перебувають близько 2 млн осіб.