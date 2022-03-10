Киев будет защищать дополнительный полицейский батальон

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“Полиция сегодня вместе со спасателями, вместе с армией в целом занимается вопросом обороны страны, мы сейчас как раз сформировали дополнительный полицейский батальон в городе Киеве, который примет участие в обороне столицы. Сейчас идет его слаживание с другими подразделениями Вооруженных сил, Нацгвардии, которые будут защищать столицу”, - сказал Монастырский.

По его словам, фактически полиция сегодня является одной из частей обороны нашего государства.

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Как сообщил ранее городской голова Виталий Кличко, каждый второй житель столицы выехал из города. Сейчас в Киеве находятся около 2 млн человек.