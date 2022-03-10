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Киев будет защищать дополнительный полицейский батальон

Киев • УНН

 • 174823 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Министерство внутренних дел сформировало дополнительный полицейский батальон, который примет участие в обороне столицы. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“Полиция сегодня вместе со спасателями, вместе с армией в целом занимается вопросом обороны страны, мы сейчас как раз сформировали дополнительный полицейский батальон в городе Киеве, который примет участие в обороне столицы. Сейчас идет его слаживание с другими подразделениями Вооруженных сил, Нацгвардии, которые будут защищать столицу”, - сказал Монастырский.

По его словам, фактически полиция сегодня является одной из частей обороны нашего государства.

Добавим

Как сообщил ранее городской голова Виталий Кличко, каждый второй житель столицы выехал из города. Сейчас в Киеве находятся около 2 млн человек.

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